"Vamos continuar a vestir esta camisola todos juntos". Sindicatos da plataforma de nove anunciam greve de professores a 6 de outubro

Em representação da plataforma de nove organizações sindicais, o secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof) anuncia, esta sexta-feira, uma greve de professores para 6 de outubro, em todo país. Acontece após uma série de "iniciativas que depois serão reveladas", para assinalar o Dia do Professor, na primeira semana desse mês.

"O que marca o ano letivo 2022/2023, no entender das nove organizações sindicais, é a falta de professores, não as greves", defende Mário Nogueira, numa conferência de imprensa.

Destaca ainda que uma das prioridades é a recuperação dos 6A 6M 23D de serviço e manifesta preocupação com o próximo ano letivo, cuja maior dificuldade passará pela falta de professores nas escolas. "Até ao final deste ano, serão cerca de 3500 os docentes que se reformam. Não há este número de novos docentes nos mestrados em ensino no país", acrescenta.

Além disso, prevê que "o início do próximo ano escolar, mesmo estando nós em julho" seja "muito turbulento": não há informação das mobilidades docentes, mobilidades estatutárias, aspetos relacionados com a burocracia nas escolas, etc. Mas promete: "Vamos continuar a vestir esta camisola todos juntos".

Numa ação convergente, as nove organizações sindicais asseguram que vão "continuar a luta de reivindicação das melhorias em 2023/2024", já no início de setembro. Serão entregues pré-avisos de greve ao trabalho extraordinário a partir de 12 do mesmo mês.

Mário Nogueira também avisa que, se o Orçamento do Estado para o próximo ano não priorizar os professores e as escolas em termos monetários, "os professores manifestar-se-ão nas ruas, em formas de protesto a definir".