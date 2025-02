Cristina Ferreira defende reality shows: "Refletem a nossa vida"

Apresentadora e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI falou sobre tudo na estreia do programa CNN Entrevista com André Carvalho Ramos

Quando dizes que a televisão não tem obrigatoriamente de ser educativa, há um risco de entorpecer as audiências com aquilo que nós produzimos?

"Não. Eu sei que, por exemplo, os reality shows são programas que são olhados com algum descrédito e algum desdém até por algumas pessoas no sentido de que género de formato é este que só estupidifica as pessoas. Eu tenho a opinião exatamente contrária. Que género de programa é este em que eu me posso ver ali? Em que eu me posso refletir naquela pessoa que está ali dentro, sem nunca ninguém ter perceção do que é. Mas eles vão um bocadinho mais além, ou seja, os reality shows têm uma parte de jogo, de intriga, de discussão. E o que é a nossa vida? Isso reflete a nossa vida. Não é um jogo diário em que todos nós andamos... a enfrentar, seja quem for, seja no trabalho, seja na família, seja onde quer que seja, talvez com menos pressão, porque eles ali sabem que estão a ser vigiados, eles ali sabem que estão a ser... e eu até tenho alguma pena de que nos últimos tempos, com algum receio dos tais cancelamentos, como se costuma dizer, que as pessoas se coíbam, eu não sou nada a favor de violência nem de comportamentos agressivos, e aliás quando eles existem são imediatamente penalizados por uma equipa inteira que gere pessoas. E aquelas pessoas, tu podes dizer “que horror, quem são aquelas pessoas?” É o teu primo, é o teu irmão e és tu quando estás naquela situação."

E esse receio do cancelamento é porquê? Porque hoje em dia há um excesso politicamente correto, é isso?

"Porque ninguém suporta que o outro não goste dele. Porque ninguém suporta que o outro tenha uma opinião que não seja favorável em relação a ti. Andamos todos à procura de aprovação. Andamos todos à procura que digam “és o maior, gosto muito de ti, revejo-me muito em ti”. Se alguém diz que o que tu fizeste é péssimo, tu tens dificuldade em colocar-te nesse papel de “eu errei”."

Mas tu também, com o percurso que tens, ainda procuras também essa aprovação externa?

"Confesso que não. Procuro a minha própria aprovação diariamente. E eu sou a pessoa mais difícil de me agradar, confesso. Porque sou, não sei se é - os signos podem ser para aqui chamados, embora haja muita gente que não acredite nisso - o meu lado perfecionista que dizem que os virgens têm que me leva a isso, à tentativa de não errar, quando isto contradiz, às vezes, um discurso que eu já tive que é “deixem-me errar”. Porque quando tu atinges determinado patamar, ou que as pessoas entendem que já é um patamar elevado dentro da classificação de uma empresa ou daquilo que é olhar para uma mulher na sociedade, não te permitem errar. E aquilo que te leva a evoluir é tu fazeres e errares. Não tenho dúvida nenhuma que é no erro que tu aprendes mais."