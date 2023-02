Já imaginou pagar 4,5 euros por um copo de água da torneira? Acontece no restaurante La Olma de Pedraza, em Segóvia, Espanha. Segundo o proprietário, a água é gratuita, como manda a Lei de Resíduos e solos contaminados, mas cobra por servi-la.

“Serviço de água da torneira (por pessoa), a água oferecemos”, pode ler-se na ementa do restaurante. Uma prática que lhe valeu uma denúncia da FACUA, uma associação de consumidores. A organização considera que os responsáveis do estabelecimento estão a fazer “uma interpretação distorcida da lei”, lê-se no ABC.

A lei espanhola estabelece, desde abril de 2022, que os estabelecimentos hoteleiros e de restauração são obrigados a oferecer a possibilidade de consumo de água não engarrafada de forma gratuita.

Em declarações ao ABC, o proprietário do restaurante, Sergio Blázquez, defende-se: “Tudo nesta vida tem um preço e só peço que nos deixem cobrar pelo nosso trabalho. Um copo de água não é apenas um copo de água. Implica comprar o copo, limpá-lo, levá-lo à mesa, lavá-lo na máquina de lavar loiça, assumindo esse gasto de eletricidade.”

Blázquez alega ainda que a água daquela localidade não tem qualidade. “Jamais beberia água da torneira”, aponta. Assim, a cobrança acaba por ser também dissuasora, já que o cliente pode optar por uma água filtrada e engarrafada no restaurante, que custa 2,75 euros.