Como é que Shakira assinalou o Dia dos Namorados? A cantora publicou um vídeo, na sua conta de Instagram, que parece ser dedicado a Gerard Piqué. Na cozinha e de esfregona na mão, a colombiana canta uma parte da música Kill Bill, da cantora SZA: “Posso matar o meu ex. Não é a melhor ideia. A sua nova namorada é a seguir. Como vim parar aqui? Posso matar o meu ex, mas ainda o amo. É melhor estar presa do que estar sozinha.”

A separação de Shakira e Gerard Piqué terá deixado marcas na cantora colombiana, que parece não estar pronta para perdoar o ex-marido. Prova disso é a música que lançou com o DJ argentino Bizarrap, onde manda vários recados para o antigo jogador do Barcelona e a nova namorada, Clara Chía.

Piqué e Shakira separaram-se em junho de 2022, depois de 12 anos juntos e dois filhos em comum. Uma separação que não tem sido pacífica, com disputas pela guarda dos filhos, a mudança da cantora para os Estados Unidos, acusações de traição, o surgimento da nova namorada de Piqué e algumas provocações.