Stephen Boden, de 30 anos, e Shannon Marsden, de 22, foram esta sexta-feira acusados do assassinato “selvagem e brutal” do filho, de apenas dez meses. A criança, Finley, morreu no dia de Natal em 2020.

Segundo a Sky News, o bebé tinha sido devolvido aos cuidados dos pais apenas 39 dias antes de ser assassinado com violência. Segundo o tribunal, o bebé tinha 71 hematomas, 57 fraturas e queimaduras corporais, tendo o procurador Andrew Baxter considerado que os pais praticaram “atos repetidos de violência severa” nos dias que antecederam a morte do bebé. Foram contabilizadas mais de 130 lesões.

A criança já tinha sido retirada aos pais por falta de condições. Conta a BBC que, depois de a criança ter sido declarada morta e da detenção imediata dos pais, as autoridades foram à habitação averiguar as condições em que viviam e encontraram um cenário de caos, com fezes espalhadas pelo quarto.

Das lesões encontradas, o tribunal destacou o facto de a bacia do bebé estar fraturada em duas partes - possivelmente à boleia de “pontapés” - e que este apresentava queimaduras na mão esquerda, uma “de uma superfície quente e plana”, a outra provavelmente “de uma chama de isqueiro”. No comunicado da polícia é ainda relatado que a criança tinha 17 ossos partidos.

Os pais agora acusados chamaram o serviço de emergência depois de Finley ter entrado em paragem cardiorespiratória. Os paramédicos foram chamados às 2h33 do dia de Natal de 2020 e o óbito foi declarado às 3h45, já no hospital.

O julgamento decorreu ao longo de cinco semanas no Derby Crown Court, no leste de Inglaterra. A Sky News adianta ainda que o casal não reagiu quando os veredictos foram lidos no tribunal. Por decidir estão os termos da condenação.