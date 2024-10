Violação em Cascais: vítima poderá ter sido drogada, suspeito fica em prisão preventiva

Homem procurado no Brasil por abusar das filhas menores detido no Montijo

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 28 anos suspeito de violação de uma mulher de 29 anos. O crime terá ocorrido em maio deste ano no interior de uma viatura estacionada numa praia do concelho de Cascais.

Segundo comunicado da PJ, "no desenvolvimento da sua atividade profissional, o suspeito ofereceu bebidas alcoólicas à vítima, que lhe vieram a causar entorpecimento". A PJ investiga assim a hipótese de que possa ter sido adicionado um "produto psicotrópico" às bebidas.



No último domingo, o suspeito foi localizado ao volante da mesma viatura que teria sido usada para a prática do crime e acabou detido pela PJ.

Após ter sido presente ao Tribunal de Cascais para o primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.