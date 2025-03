PJ detém no aeroporto de Lisboa fugitivo sueco ligado ao tráfico de drogas

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no aeroporto de Lisboa, um homem procurado na Suécia, por tráfico de estupefacientes e ligações a grupo criminoso a atuar naquele país, anunciou este sábado a corporação.

Em comunicado, a PJ explicou que, na sexta-feira, “após se ter confirmado que o homem em causa se encontrava em Portugal, foi desencadeada uma operação policial no decurso da qual foi possível proceder à sua detenção, no Aeroporto Internacional de Lisboa, quando este se preparava para embarcar num voo com destino a um país da América Latina”.

O suspeito era alvo de um mandado de detenção europeu, emitido pelas autoridades suecas, com quem a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ esteve em “estreita colaboração”, nos últimos dias.

Foram também efetuadas buscas à residência do suspeito, no Algarve, tendo em vista a apreensão de elementos de prova.

O detido será presente ao tribunal da relação competente, para ser apreciada a sua extradição para a Suécia.