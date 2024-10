Homem procurado no Brasil por abusar das filhas menores detido no Montijo

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no Montijo, um cidadão estrangeiro de 47 anos procurado pelas autoridades judiciais do Brasil por suspeita de abuso sexual de menores. A detenção foi realizada pela Unidade de Informação Criminal da PJ, segundo comunicado desta autoridade.

Os crimes em questão terão ocorrido entre 2019 e 2022, no Estado de Santa Catarina, no Brasil, e as vítimas foram as próprias filhas do suspeito, que tinham 10 e 14 anos à época do início dos abusos.

A PJ aponta que o homem se terá aproveitado da sua posição de autoridade como pai para submeter repetidamente as menores a várias formas de abuso sexual.

A investigação brasileira indica que a situação se agravou a partir de setembro de 2022, quando os abusos sobre a filha mais nova se intensificaram, incluindo casos de violações. Os abusos só cessaram em março de 2023, quando, durante o processo de divórcio, a menor partilhou os abusos com a mãe e a irmã.

Perante estes factos, o suspeito pode enfrentar uma pena de prisão de 15 anos.



O detido será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação de medidas de coação.