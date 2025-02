Homem detido em Portimão por abuso sexual de adolescente

Um homem de 45 anos foi detido em Portimão, no distrito de Faro, por suspeita de crimes de abuso sexual a uma adolescente durante, várias semanas no final do ano passado.

“Os factos iniciaram-se e prosseguiram no interior da habitação do agressor, valendo-se de uma relação de parentalidade e coabitação com a adolescente, que, por medo e vergonha, só viria a relatar o sucedido algum tempo depois”, refere a PJ em comunicado.

Segundo a PJ, os atos foram praticados de forma reiterada, decorreram durante várias semanas e aconteciam sempre quando ambos se encontravam sozinhos, num dos quartos da habitação, longe dos olhares da restante família”.

O suspeito, cuja detenção ocorreu após uma denúncia, irá ser presente a primeiro interrogatório judicial.