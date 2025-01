Condenado por abuso sexual no Brasil detido em Portugal

Um homem condenado por abuso sexual de crianças no Brasil foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) portuguesa em Benavente, no cumprimento de um mandado de detenção internacional, anunciou a instituição.

O homem, de 57 anos, “encontra-se condenado a uma pena de 21 anos e 3 meses de prisão pela prática dos crimes de abuso sexual de crianças por factos ocorridos durante o ano de 2014, na residência familiar localizada no estado do Rio Grande do Sul, Brasil”, refere a PJ.

A pedido das autoridades brasileiras, a Unidade de Informação Criminal da PJ deteve o foragido, que será “presente ao Tribunal da Relação de Évora, para decisão e aplicação de medida de coação”.

Segundo as autoridades portuguesas o agora detido, “valendo-se da sua autoridade e ascendente sobre a vítima, sua enteada”, submeteu “a menor, na altura com 12 anos, a diversos atos sexuais de relevo”.