PJ realiza buscas na Câmara da Guarda e em três empresas do Norte - TVI

PJ realiza buscas na Câmara da Guarda e em três empresas do Norte

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 43 min
Polícia Judiciária

Órgão executivo eleito no mandato anterior é o visado, "por existirem suspeitas de exclusão dos formalismos legais na contratação pública de eventos", adiantou a PJ

A Polícia Judiciária efetuou esta quinta-feira buscas a três empresas do norte do país, à Biblioteca Municipal da Guarda e à Câmara Municipal da Guarda.

De acordo com a PJ, que efetuou estas buscas através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, o objetivo foi de recolher elementos de provas “no âmbito de um inquérito instaurado por participação económica em negócio e prevaricação de titular de cargo político”.

“É visado pela investigação o órgão executivo eleito no mandato anterior, por existirem suspeitas de exclusão dos formalismos legais na contratação pública de eventos, de modo a favorecer sempre as mesmas empresas”.

A PJ disse ainda que “foram recolhidos elementos probatórios que serão agora analisados e posteriormente juntos à investigação”.

