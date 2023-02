A Polícia Judiciária anunciou, esta sexta-feira, que participou na operação policial internacional "SEFRICIME 2.2” que permitiu desmantelar uma estrutura criminosa que se dedicava ao branqueamento de capitais, oriundos do cibercrime.

Em comunicado, a PJ avança que a investigação portuguesa permitiu apurar que o grupo Franco-Israelita, composto por vários indivíduos, constituiu em Portugal quatro empresas, abriu 17 constas bancárias em diferentes Instituições de Crédito, e foram utilizadas três identidades falsas.



"As vítimas eram empresas e pessoas singulares com domicílio em França. Esta organização era composta por cidadãos de nacionalidade estrangeira, e foi responsável pelo branqueamento de mais de 38 milhões de euros, dos quais, cerca de seis milhões passaram por Portugal", lê-se no comunicado.

Segundo a mesma nota, na investigação portuguesa foram apreendidos, até à data em Portugal, "cerca de três milhões de euros, bem como, diversos equipamentos informáticos e de telecomunicações".

A Europol avança que o principal suspeito foi detido em Israel, para além de terem sido ainda detidos outros oito suspeitos (seis em França e dois em Israel). De acordo com a mesma fonte, para além dos três milhões apreendidos em Portugal, foram ainda apreendidos 1.1 milhões em contas na Hungria, 600 mil euros na Croácia, 400 mil euros em Espanha e 350 mil em dinheiro eletrónico, sendo que o valor total apreendido ronda os 5.5 milhões.

A operação internacional contou ainda com a colaboração da Policía Nacional de Espanha, da Polícia de Israel, da Croácia e da República Democrática Húngara.