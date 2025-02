Dois homens suspeitos de crimes violentos no Porto detidos pela PJ

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens suspeitos da prática de crimes de roubo, ofensas à integridade física, detenção de arma proibida, tráfico de droga e abuso de cartão ocorridos no Porto, em dezembro.

Em comunicado, a PJ esclarece que, a 06 de dezembro, “os suspeitos, acompanhados por mais dois homens ainda não identificados, com recurso a violência, provocaram a queda da vítima no solo, cujo embate provocou-lhe um trauma cerebral grave, com risco para a própria vida”.

“Os agressores subtraíram-lhe, também, vários artigos, nomeadamente um cartão bancário com recurso ao qual efetuaram diversos levantamentos e compras”, acrescenta.

No decurso da investigação, a PJ realizou diversas buscas domiciliárias que permitiram a apreensão de inúmeros artigos com valor probatório, assim como armas de fogo, munições, produto estupefaciente e objetos provenientes de outros ilícitos criminais.

Os detidos, de 33 e 41 anos, com antecedentes criminais por crimes contra o património e tráfico de droga, vão ser presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.