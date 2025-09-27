Simula rapto e pede resgate à família: homem é constituído arguido em Leiria

Um homem de 33 anos foi constituído arguido por suposta simulação de um crime de sequestro, em Leiria, requerendo aos familiares o pagamento do resgate, num quadro de dívidas relacionadas com o consumo de drogas.
A Polícia Judiciária (PJ) realizou diversas diligências para esclarecer "o presumível rapto de um homem", em 24 de agosto, que "teria sido privado da liberdade, com recurso a violência", segundo as informações da família, citadas pela PJ num comunicado.
O homem teria sido transportado de Vieira de Leiria para a região da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, "com os raptores a exigir o pagamento de dezenas de milhares de euros em troca da sua libertação com vida".
De acordo com a PJ, o homem foi localizado na cidade de Leiria, "livre e sem marcas de violência, percebendo-se que não tinha sido alvo de qualquer crime".
"Por ter simulado o crime num quadro de dívidas relacionadas com o consumo de estupefacientes, requerendo aos familiares o pagamento do resgate, foi constituído arguido", acrescentou a mesma fonte.