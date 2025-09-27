Simula rapto e pede resgate à família: homem é constituído arguido em Leiria

Militar da GNR fora de serviço agredido em Viana do Alentejo por três homens

Um homem de 33 anos foi constituído arguido por suposta simulação de um crime de sequestro, em Leiria, requerendo aos familiares o pagamento do resgate, num quadro de dívidas relacionadas com o consumo de drogas.

A Polícia Judiciária (PJ) realizou diversas diligências para esclarecer "o presumível rapto de um homem", em 24 de agosto, que "teria sido privado da liberdade, com recurso a violência", segundo as informações da família, citadas pela PJ num comunicado.

O homem teria sido transportado de Vieira de Leiria para a região da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, "com os raptores a exigir o pagamento de dezenas de milhares de euros em troca da sua libertação com vida".

De acordo com a PJ, o homem foi localizado na cidade de Leiria, "livre e sem marcas de violência, percebendo-se que não tinha sido alvo de qualquer crime".

"Por ter simulado o crime num quadro de dívidas relacionadas com o consumo de estupefacientes, requerendo aos familiares o pagamento do resgate, foi constituído arguido", acrescentou a mesma fonte.