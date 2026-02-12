PJ apreende dezenas de quilos de droga em operação europeia nas fronteiras aéreas - TVI

PJ apreende dezenas de quilos de droga em operação europeia nas fronteiras aéreas

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 43 min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Foram apreendidas "duas cargas distintas de cocaína" e outra de haxixe. Ambas resultaram em detenções

A Polícia Judiciária (PJ) participou na primeira semana de fevereiro numa operação europeia de controlo de fronteiras aéreas que fez quatro detidos e levou à apreensão de dezenas de quilos de droga.

De acordo com um comunicado divulgado esta quinta-feira, a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes participou na operação europeia “STOPOVER 5”, entre 2 e 8 de fevereiro, de combate ao tráfico de estupefacientes nas fronteiras aéreas nacionais.

A PJ apreendeu “duas cargas distintas de cocaína”, uma de 3,3 quilos, que levou à detenção de um suspeito, e uma segunda de 25,8 quilos, que culminou com duas detenções.

Foram ainda apreendidos em dois momentos 7,1 quilos de haxixe e detido um suspeito em resultado da última apreensão.

“Em contexto de transporte aéreo / encomendas postais” foram também apreendidos 582 gramas de liamba e no controlo de bagagens e mercadorias 2,365 quilos de DMY (Ayahuasca), uma droga psicadélica.

A PJ refere no comunicado que as ações desenvolvidas, embora integradas numa ação conjunta, “são o reflexo direto das competências específicas e da monitorização quotidiana que a Polícia Judiciária exerce sobre as rotas aéreas de passageiros e mercadorias”.

“As investigações prosseguem sob a tutela das autoridades judiciárias competentes, visando o apuramento total das redes de distribuição envolvidas”, conclui a PJ.

