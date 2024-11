Sete detidos pela PJ na maior operação de sempre de combate ao tráfico de pessoas

A Polícia Judiciária participou na maior operação jamais realizada contra o tráfico de seres humanos, coordenada pela Interpol, entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro, ocorrida, em simultâneo, em cerca de 116 países e territórios.

Em território nacional foram detidas sete pessoas - uma por de tráfico de seres humanos, outra por tráfico de estupefacientes, três por uso de documento contrafeito e duas por permanência irregular no país -, tendo sido ainda identificados 4.203 cidadãos, fiscalizados 23 locais e abertos seis inquéritos.

As diligências investigatórias desenvolvidas pela PJ incluíram três buscas domiciliárias nas localidades de Sacavém, Sines e Serpa, cinco ações de fiscalização (duas na zona de Leiria e três na zona de Torres Vedras).

No total da operação “Liberterra II”, foram efetuadas 2.517 detenções, 850 das quais por tráfico de pessoas, resgatadas 3.222 potenciais vítimas de tráfico e identificados 17.793 imigrantes em situação irregular.

Em Portugal, a operação foi coordenada pela Polícia Judiciária, tendo contado com a participação da Guarda Nacional Republicana e da Autoridade para as Condições do Trabalho.