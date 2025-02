Discussão terminou em esfaqueamento em Oliveira do Bairro. Suspeito foi detido pela PJ

Um homem de 45 anos indiciado pela prática do crime de homicídio na forma tentada, ocorrido no concelho de Oliveira do Bairro, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), informou esta sexta-feira a instituição.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a direção nacional da PJ adiantou que o crime, pelo qual o detido está "fortemente indiciado", foi cometido na noite de 10 de fevereiro, “no exterior de um estabelecimento de restauração na Mamarrosa”, naquele município do distrito de Aveiro, sendo a vítima um homem de 25 anos.

“Os factos tiveram origem numa discussão que se deu ainda no interior do estabelecimento, devido a uma alegada dívida relacionada com consumo de estupefacientes”, adiantou.

Depois, já no estacionamento do restaurante, “os homens envolveram-se num confronto físico, tendo o suspeito golpeado o rival no pescoço, em zona vital, vindo este a correr perigo de vida e a necessitar de assistência médica hospitalar de urgência”.

Na nota, a PJ indicou que o presumível agressor foi presente às autoridades judiciárias competentes, na Comarca de Aveiro, para um primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de prisão preventiva.