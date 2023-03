A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em flagrante delito, em Matosinhos, no distrito do Porto, um homem suspeito dos crimes de tráfico e mediação de armas e posse de arma proibida, foi anunciado esta quinta-feira.

O homem foi detido no âmbito de uma investigação em curso, resultante de cooperação policial internacional com as autoridades da Eslováquia.

Em comunicado, a PJ esclarece que, na busca domiciliária realizada na residência do arguido, foram apreendidas duas armas de fogo, armas brancas, munições de calibre 6,35 milímetros (mm) e .32, bem como cartuchos de caça, calibre 12.

O suspeito, de 40 anos, sem antecedentes criminais, vai ser presente à autoridade judiciária competente para aplicação das adequadas medidas de coação.