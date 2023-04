A Polícia Judiciária do Porto fez esta manhã 15 detenções por branqueamento de capitais com vista à ocultação de diversos tipos de burlas cometidas de norte a sul do país, sabe a TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal.

Em causa, a forma como centenas de vítimas foram lesadas num esquema de falsa aquisição de bens e serviços na intermediação de créditos. O dinheiro das vítimas era depois desviado pela rede para contas bancárias em países como o Benim e a Lituânia.

Os 15 detidos são portugueses, entre os 25 e os 60 anos. Decorrem buscas de norte a sul do país e na ilha da Madeira.