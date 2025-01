Corpo carbonizado encontrado em caixote do lixo no Seixal

A Polícia Marítima encontrou um corpo humano carbonizado no interior de um caixote do lixo, na Ponta dos Corvos, Miratejo, concelho do Seixal, sabe a TVI /CNN Portugal.

A descoberta surgiu na sequência de uma denúncia na Esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Seixal. Um indivíduo dirigiu-se às instalações pouco depois das 9:30 e informou que estaria um corpo a arder naquela zona.

Tendo em conta a jurisdição da área, a PSP contactou a Polícia Marítima, que enviou o piquete de Lisboa.

A Polícia Judiciária foi acionada.