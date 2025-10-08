Cão herói salva idosa desaparecida na Florida

Chama-se Eeyore e tornou-se um herói na Florida, Estados Unidos, ao conduzir uma agente do Departamento do Xerife do Condado de Okaloosa até uma mulher de 86 anos que tinha desaparecido durante um passeio noturno. O cão, que pertence ao filho da idosa, conseguiu levar as autoridades até ao local onde a mulher se encontrava.

O episódio aconteceu no dia 25 de setembro. O Departamento do Xerife respondeu a um pedido de ajuda do marido da mulher que saiu para passear Eeyore e não regressou a casa. "Ela nunca demora mais de 10 a 15 minutos e já passou quase uma hora", revelou o homem em pânico à agente Devon Miller.

Depois de receber a descrição do cão, a agente começou a patrulhar a área e acabou por encontrar Eeyore. "Olá, onde está a tua 'mamã'", perguntou Devon Miller, como mostra o vídeo que as forças policiais colocaram no Facebook.

O cão levou Miller até ao local onde a idosa estava. Apesar de ferida, devido a uma queda, a idosa estava consciente e ficou emocionada ao saber o que o animal fez por ela: "Oh, Eeyore, és um lindo menino. A 'avó' ama-te".

As autoridades destacaram o papel de Eeyore nesta história com final feliz. "Às vezes, os heróis têm quatro patas e um rabo que abana", lê-se na publicação de Facebook do Departamento do Xerife do Condado de Okaloosa.