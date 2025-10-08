Cão herói salva idosa desaparecida na Florida - TVI

Cão herói salva idosa desaparecida na Florida

  • TVI
  • Há 1h e 7min
Chama-se Eeyore e tornou-se um herói na Florida

Imagens mostram o momento em que o cão guia uma agente até à idosa

Relacionados

Chama-se Eeyore e tornou-se um herói na Florida, Estados Unidos, ao conduzir uma agente do Departamento do Xerife do Condado de Okaloosa até uma mulher de 86 anos que tinha desaparecido durante um passeio noturno. O cão, que pertence ao filho da idosa, conseguiu levar as autoridades até ao local onde a mulher se encontrava.

O episódio aconteceu no dia 25 de setembro. O Departamento do Xerife respondeu a um pedido de ajuda do marido da mulher que saiu para passear Eeyore e não regressou a casa. "Ela nunca demora mais de 10 a 15 minutos e já passou quase uma hora", revelou o homem em pânico à agente Devon Miller.

Depois de receber a descrição do cão, a agente começou a patrulhar a área e acabou por encontrar Eeyore. "Olá, onde está a tua 'mamã'", perguntou Devon Miller, como mostra o vídeo que as forças policiais colocaram no Facebook.

O cão levou Miller até ao local onde a idosa estava. Apesar de ferida, devido a uma queda, a idosa estava consciente e ficou emocionada ao saber o que o animal fez por ela: "Oh, Eeyore, és um lindo menino. A 'avó' ama-te".

As autoridades destacaram o papel de Eeyore nesta história com final feliz. "Às vezes, os heróis têm quatro patas e um rabo que abana", lê-se na publicação de Facebook do Departamento do Xerife do Condado de Okaloosa.

 

 

Continue a ler esta notícia

Relacionados

Espanha: chuvas fortes e persistentes. Portugal: 30ºC

"Perdi o meu melhor amigo". Morreu Roscoe, o cão de Lewis Hamilton

Morreu o cão salvo por um GNR de uma habitação em chamas

Mais Vistos

01:33

As imagens do violento confronto com 40 pessoas no Algarve

6 out, 22:22
1
04:33

Complemento Solidário para Idosos marca dia de campanha

Hoje às 11:06
2

Espanha: chuvas fortes e persistentes. Portugal: 30ºC

Há 1h e 42min
3
02:01

A partir de agora há horários alargados nos centros de saúde

Ontem às 22:10
4
01:23

Famílias portuguesas estão a endividar-se mais (e há um culpado principal)

Ontem às 22:11
5
01:30

Guarde dinheiro vivo: o aviso é sério e vem de quem sabe

6 out, 22:46
6
01:15

Auxiliar de uma creche em Faro detido por suspeitas de pornografia infantil

5 out, 14:22
7
01:48

Rodrigo já tem seis anos, contra todos os prognósticos

Ontem às 15:37
8
10:29

Esta rua em Beja reflete o abandono do interior alentejano

Ontem às 23:55
9
04:46

Bebé nasceu sem parte da perna após falha de clínica. Esta é a entrevista exclusiva à mãe

Ontem às 22:14
10
05:15

Estes alimentos "reforçam o nosso sistema imunitário" contra as gripes

Hoje às 11:06
11

"Algo novo e perigoso está a acontecer": von der Leyen diz que "é hora de chamar as coisas pelo nome: guerra híbrida"

Hoje às 09:48
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Portugal escapa à tempestade Alice: fim de semana com sol e 30 °C

Há 1h e 42min

Histórico: Cristiano Ronaldo é primeiro bilionário do futebol

Hoje às 10:57

Cão herói salva idosa desaparecida na Florida

Há 1h e 7min
04:46

"Estava tudo bem." Depois nasceu sem parte da perna - entrevista exclusiva à mãe

Ontem às 22:14
05:15

Estes alimentos "reforçam o nosso sistema imunitário" contra as gripes

Hoje às 11:06
01:40

"Negligência": mãe revoltada com falta de transporte para filhos com problemas de visão

Ontem às 22:11
01:13

Georgina Rodríguez lança “Georgina Gio”: promete mostrar o dia a dia para lá do luxo

Ontem às 22:12
02:14

Montenegro sob suspeita: procuradores querem inquérito para investigar Spinumviva

Ontem às 20:06
02:06

Bebé nasce sem assistência no chão das urgências do Hospital de Gaia

Ontem às 22:09
02:27

MP cercou Ivo Rosa em várias direções. Juiz diz-se perplexo

Ontem às 20:07
01:30

Guarde dinheiro vivo: o aviso é sério e vem de quem sabe

6 out, 22:46