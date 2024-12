Cobra venenosa desliza na perna de condutora na Austrália - seguia a 80km/h numa autoestrada

Uma situação insólita surpreendeu os condutores na autoestrada Monash, em Melbourne, Austrália. Uma mulher escapou ilesa de um encontro inesperado com uma cobra-tigre, uma das serpentes mais venenosas do mundo, que seguia no seu carro.

A polícia de Victoria deslocou-se ao local após receber relatos de uma mulher descalça estar a tentar parar carros perto da saída de Toorak Road.

Como apontam as autoridades no seu site oficial, estavam preparadas "para tudo, menos para o que se seguiu". A mulher explicou que "estava a viajar a 80km/h na autoestrada quando sentiu algo no pé", olhou para baixo e percebeu que o que estava a deslizar-lhe na perna era uma cobra.

Demonstrando um autocontrolo notável, a condutora conseguiu afastar a cobra e encostar o carro à berma da estrada para se colocar em segurança.



"Ainda em estado de choque", a mulher foi assistida por serviços de emergência médica, para assegurar que não tinha sido mordida.

Entretanto, a polícia chamou um especialista em controlo de répteis, que identificou a cobra-tigre - a quarta serpente mais venenosa do mundo, lembra a polícia de Victoria.

Tim Nanninga removeu a cobra do carro, perante os olhares curiosos de quem passava. Citado pelo The Guardian, o especialista explicou que o réptil foi visto num veterinário e devolvido à natureza num "local seguro, longe de pessoas e animais de estimação".

Seis a 12 vezes por ano, Nanninga é chamado para retirar cobras de carros, mas esta foi a primeira vez que foi chamado para uma autoestrada, revelou.



"Tenho pena da senhora que ia a conduzir - deve ter sido absolutamente aterrador", apontou.





