Sem carta e com taxa de álcool considerada crime: condutor tenta atropelar polícia e despista-se em Lisboa - TVI

Sem carta e com taxa de álcool considerada crime: condutor tenta atropelar polícia e despista-se em Lisboa

Operação STOP da GNR e PSP (LUSA)

Duas pessoas ficaram feridas

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Um condutor sem carta e com uma taxa de álcool considerada crime despistou-se esta manhã no Eixo Norte-Sul, em Lisboa, depois de alegadamente ter tentado atropelar um polícia e fugido a uma operação de fiscalização da PSP. Duas pessoas ficaram feridas.

A situação aconteceu cerca das 08:00, na Avenida de Ceuta, quando os agentes deram ordem de paragem a uma viatura suspeita. O condutor não terá obedecido e terá tentado atingir um dos polícias que participava na operação.

A PSP iniciou então o seguimento da viatura, que acabou por se despistar no Eixo Norte-Sul, no sentido sul-norte, na saída para Telheiras.

O veículo era de aluguer e transportava quatro pessoas. Duas ficaram feridas, tendo sido acionados meios médicos através do 112.

Segundo as informações disponíveis, o condutor não tinha carta de condução e apresentava uma taxa de álcool considerada crime.

A ocorrência está a ser investigada pelas autoridades.

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