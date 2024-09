Autarca da Calheta entre os sete detidos na Madeira

PJ faz buscas a homens fortes de Albuquerque por financiamento ilícito do PSD

O presidente da Câmara da Calheta, Carlos Teles, foi detido esta terça-feira, na sequência da megaoperação da unidade de combate à corrupção da Polícia Judiciária com dezenas de buscas a casas, empresas e organismos públicos no Funchal e na Calheta. A CNN Portugal sabe que, além do autarca, outros seis suspeitos foram detidos.

Entre eles estão dois empresários sob suspeita de relações de promiscuidade e alegado favorecimento com o poder político na Madeira - José Humberto Drumond e Miguel Nóbrega.

