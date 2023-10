Empresário de Coimbra desaparecido desde agosto encontrado morto

Detido jovem de 18 anos suspeito de roubar estafetas no Porto

O empresário de Coimbra que se encontrava desaparecido desde meados de agosto foi encontrado morto e foram recolhidos indícios que apontam que possa ter sido assassinado, revelou a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ informou que o corpo do empresário foi localizado esta quarta-feira, na sequência da investigação desenvolvida pela Diretoria do Centro.

“Os indícios recolhidos e as diligências efetuadas apontam no sentido de ter ocorrido crime de homicídio qualificado, com ocultação de cadáver”, esclareceu a PJ.

O presumível autor encontra-se sob custódia da Polícia Judiciária, que remete para mais tarde esclarecimentos adicionais.