Padre detido por agredir sexualmente várias mulheres que drogou e filmou

Um padre foi detido em Vélez-Malaga, Espanha, por suspeita de agredir sexualmente várias mulheres, que sedou e filmou, escrevem os meios de comunicação espanhóis. O homem de 34 anos ficou em prisão preventiva.

Segundo a Polícia Nacional, que não identifica a ocupação do suspeito, a investigação começou em agosto, depois da denúncia da atual companheira do detido. Esta revelou ter encontrado "diversas fotografias e vídeos em que várias mulheres apareciam seminuas, a dormir ou sob o efeito de algum sedativo, a quem o homem realizava todo o tipo de atos sexuais".

As autoridades apontam que as gravações foram feitas "em diferentes anos e localidades", durante viagens que o padre terá realizado com grupos de amigos, onde "estariam as mulheres, que desconheciam ter sido agredidas sexualmente".

Até ao momento, foram identificadas cinco mulheres, mas os investigadores não descartam a possibilidade de existirem mais vítimas.

O homem responde pelas acusações de quatro crimes de agressão sexual e cinco de devassa da vida privada.

O suspeito, que terá sido ordenado sacerdote em 2017, era pároco numa igreja de Melilla e, no início do ano, foi destinado à Diocese de Málaga, escreve o El Mundo.

Perante a detenção do sacerdote, a diocese de Málaga emitiu um comunicado onde "lamenta profundamente os danos que a situação implica" e "reitera a sua mais profunda e contundente condenação contra qualquer tipo de humilhação ou abuso contra a mulher".