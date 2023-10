Disparou vários tiros num restaurante em Lisboa e colocou-se em fuga

Guardas prisionais apanham recluso a receber droga durante visita do irmão na prisão do Linhó

As autoridades investigam uma altercação que ocorreu, por volta das 22:00, num restaurante junto ao Jardim Zoológico, em Lisboa, e que levou a que um dos intervenientes efetuasse vários disparos com arma de fogo, colocando-se de seguida em fuga num automóvel, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

Segundo testemunhas, uma pessoa poderá ter sido baleada. A possível vítima estava com o autor dos disparos, pelo que as unidades hospitalares foram alertadas para estarem atentas à entrada de um possível ferido por arma de fogo.

Desconhecem-se, para já, os motivos da briga.