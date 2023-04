A manhã de segunda-feira foi, seguramente, especial para uma criança espanhola de três anos que acabou escoltada por um polícia até à sua escola para que não perdesse um passeio escolar.

Assim o conta, nas redes sociais, o Serviço de Urgências de Sevilha, que partilha um vídeo deste momento de ternura cheio de empatia.

Segundo o Serviço de Urgências de Sevilha, citado pelo La Vanguardia, os agentes foram ao encontro de uma mulher que, a caminho da escola do seu filho, sofreu uma queda na via pública.

A mãe não conseguia andar e, às 9h30, a turma do filho seguiria para uma excursão. "Para o pequeno, chegar à escola com a mochila no ombro era o mais importante", por isso, percebendo a urgência e enquanto outro agente ajudava a mãe, "o outro ofereceu-se para levar o nosso protagonista à escola", explica o Serviço de Emergência.

Faltavam 500 metros, mas, para a criança, as pernas começaram a pesar. Para resolver o problema e garantir que aquela missão era cumprida, o polícia pegou-o ao colo e lá seguiram, até ao portão da escola, onde todos o esperavam para dar o passeio.

Enquanto isso, a mãe foi atendida num posto médico.