Tenta matar o vizinho com uma explosão de gás - acaba ferido e detido

Um homem de 47 anos vai ficar em prisão preventiva, depois de ter provocado uma explosão de gás para matar um vizinho, em Logroño, Espanha. O suspeito não conseguiu o que queria e ainda acabou ferido e detido.



Segundo a Polícia Nacional, o homem "tinha a intenção de matar o seu vizinho de cima" e causar o máximo de danos. No entanto, acabou por ser o único ferido da explosão - sofreu queimaduras no rosto e numa mão - e teve de ser assistido numa unidade hospitalar.

"Os danos no edifício poderiam ter sido muito maiores e poderia ter havido mais vítimas", aponta o chefe superior da Polícia Nacional, Manuel Laguna, classificando o incidente como algo "premeditado", lê-se no "La Vanguardia".

"Não foi um acidente, mas sim claramente intencional", reforça o chefe da brigada provincial da Polícia Judiciária, Eduardo Esteban Pinillos, acrescentando que o homem, de nacionalidade colombiana, "perfurou o teto e introduziu gás, o que provocou a explosão".

"Vou levar alguém à frente" e "vou lixar-vos a todos" terá gritado o detido antes da explosão.

Os vizinhos queixam-se de comportamentos antissociais do detido, entre os quais barulho, estragos e ameaças.



