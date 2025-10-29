Tenta matar o vizinho com uma explosão de gás - acaba ferido e detido - TVI

Tenta matar o vizinho com uma explosão de gás - acaba ferido e detido

  • TVI
  • Há 1h e 24min
Botijas de gás (EPA/Stephanie Lecocq)

Suspeito já tinha histórico de conflito com os vizinhos

Um homem de 47 anos vai ficar em prisão preventiva, depois de ter provocado uma explosão de gás para matar um vizinho, em Logroño, Espanha. O suspeito não conseguiu o que queria e ainda acabou ferido e detido.

Segundo a Polícia Nacional, o homem "tinha a intenção de matar o seu vizinho de cima" e causar o máximo de danos. No entanto, acabou por ser o único ferido da explosão - sofreu queimaduras no rosto e numa mão - e teve de ser assistido numa unidade hospitalar. 

"Os danos no edifício poderiam ter sido muito maiores e poderia ter havido mais vítimas", aponta o chefe superior da Polícia Nacional, Manuel Laguna, classificando o incidente como algo "premeditado", lê-se no "La Vanguardia".

"Não foi um acidente, mas sim claramente intencional", reforça o chefe da brigada provincial da Polícia Judiciária, Eduardo Esteban Pinillos, acrescentando que o homem, de nacionalidade colombiana, "perfurou o teto e introduziu gás, o que provocou a explosão".

"Vou levar alguém à frente" e "vou lixar-vos a todos" terá gritado o detido antes da explosão.

Os vizinhos queixam-se de comportamentos antissociais do detido, entre os quais barulho, estragos e ameaças.

 

 

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Libertados suspeitos de causarem morte de militar da GNR no Guadiana

Hoje às 11:19
1

Governo propõe aumento de 10 cêntimos no subsídio de refeição no Estado a partir de 2027

Hoje às 12:26
2

Vem aí mais chuva forte: nove distritos de Portugal continental sob aviso laranja na sexta-feira

Há 3h e 11min
3
00:56

Acidente entre uma carrinha e dois veículos ligeiros condiciona trânsito na Ponte 25 de Abril

Hoje às 09:48
4

Casal de idosos encontrado morto dentro de casa em Viana do Castelo

Hoje às 11:58
5
01:30

Guarde dinheiro vivo: o aviso é sério e vem de quem sabe

6 out, 22:46
6
01:26

"Brutalmente esfaqueada". Mulher assassinada por homem com quem mantinha relacionamento

Ontem às 22:14
7
04:27

Diana não percebeu que estava a ter um AVC até ser alertada pelo marido: "Pensei que era um ataque de ansiedade"

Hoje às 09:48
8

Governo muda lei para obrigar a inscrição de todos os alunos no portal das matrículas - até os de escolas privadas

Hoje às 12:55
9

PJ faz buscas no Novo Banco e na consultora KPMG

Hoje às 11:14
10

Chris Evans e Alba Baptista foram pais

Hoje às 08:05
11
01:44

Mais de 60 mortos em megaoperação de combate ao narcotráfico no Rio de Janeiro

Há 3h e 5min
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Vem aí mais chuva forte: nove distritos de Portugal continental sob aviso laranja na sexta-feira

Há 3h e 11min

Casal de idosos encontrado morto dentro de casa em Viana do Castelo

Hoje às 11:58

Testemunhas dizem que Odair Moniz não tinha nada na mão quando foi morto por agente da polícia

Há 2h e 49min
02:09

Prédios e lojas inundados e carros submersos: foi assim que a chuva deixou a baixa de Faro

Hoje às 13:16
01:07

Libertados dois suspeitos do abalroamento de uma lancha da GNR que provocou a morte de um militar

Há 3h e 28min
01:49

Há cada vez mais acidentes com motociclos no distrito do Porto

Há 3h e 15min

Governo propõe aumento de 10 cêntimos no subsídio de refeição no Estado a partir de 2027

Hoje às 12:26
00:56

Acidente entre uma carrinha e dois veículos ligeiros condiciona trânsito na Ponte 25 de Abril

Hoje às 09:48
02:05

Mais de 30 mil pessoas exigem apoios justos para famílias de crianças com cancro

Há 3h e 27min

Chris Evans e Alba Baptista dão as boas-vindas à primeira filha

Hoje às 08:05
04:27

Diana não percebeu que estava a ter um AVC até ser alertada pelo marido: "Pensei que era um ataque de ansiedade"

Hoje às 09:48