Detido suspeito de atear fogo a viaturas num stand de automóveis em Santo Tirso

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de, no sábado, ter ateado fogo a viaturas de um stand de automóveis em Santo Tirso, no distrito do Porto.

Em comunicado, a PJ referiu que o fogo terá sido provocado com recurso a produto inflamável, derramado sobre veículos, num aparente quadro de desavenças por negócio de viatura.

O incêndio “levou à completa destruição de quatro veículos automóveis, produzindo danos em outros dois e colocando em risco mais uma dezena de veículos expostos” naquele stand, localizado em S. Tomé de Negrelos.

O suspeito, de 38 anos e sem antecedentes criminais, vai agora ser presente a primeiro interrogatório para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.