Uma jovem de 20 anos foi encontrada sem vida numa residência de estudantes, na Covilhã.

A Polícia Judiciária (PJ) está a caminho do local para investigar as circunstâncias da morte, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

O alerta foi dado às 9:30 por uma colega da vítima, que também vive na residência.

À chegada, os meios de socorro encontraram a vítima já cadáver.