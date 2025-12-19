Mulher desaparecida encontrada morta no rio Tejo - TVI

Mulher desaparecida encontrada morta no rio Tejo

PSP

Circunstâncias da morte estão a ser investigadas pelas autoridades

Relacionados

O corpo de uma mulher, com cerca de 60 anos, foi encontrado a boiar no rio Tejo na manhã desta sexta-feira, junto à Torre Vasco da Gama, em Lisboa.

A TVI e CNN Portugal sabem que o alerta foi dado por volta das 09:00, tendo sido de imediato acionados os meios de socorro. Pelas 11:20, as autoridades confirmaram que a vítima se encontrava desaparecida, situação que tinha sido participada esta quinta-feira à Polícia de Segurança Pública (PSP). 

A recolha do corpo e o respetivo expediente ficaram a cargo da Polícia Marítima, que está a conduzir os procedimentos legais necessários.

Até ao momento, não são conhecidas as circunstâncias em que ocorreu a morte.

O caso será agora comunicado às autoridades judiciais para efeitos de investigação.

Continue a ler esta notícia

Relacionados

Como a investigação chegou a Cláudio Valente e o ligou ao tiroteio na universidade e ao assassínio de Nuno Loureiro

Polícia assaltado e agredido em Loures

Assalto à mão armada em ourivesaria de Corroios rende milhares de euros

Português matou dois estudantes da Universidade Brown e físico do MIT Nuno Loureiro

Mais Vistos

02:39

Pastelaria cheia de clientes fica parcialmente destruída após explosão

Ontem às 16:18
1

Português matou dois estudantes da Universidade Brown e físico do MIT Nuno Loureiro

Hoje às 06:00
2

Combustíveis descem na próxima semana. Saiba quanto

Há 2h e 39min
3

Dois assaltantes roubam relógio Rolex no meio do trânsito de Lisboa

17 dez, 18:18
4
02:12

Ladrão de joias do Vasco da Gama suspeito de matar companheiro de cela na PJ

Ontem às 14:56
5

Assalto à mão armada em ourivesaria de Corroios rende milhares de euros

Há 3h e 41min
6

Como a investigação chegou a Cláudio Valente e o ligou ao tiroteio na universidade e ao assassínio de Nuno Loureiro

Há 1h e 8min
7
02:40

"Dizia nas aulas que o podiam chamar de paizinho". Perfil de Paulo Abreu dos Santos mostra vida dupla

Ontem às 15:54
8
01:51

Para terminar, uma boa notícia: o destemido salvamento nas ondas gigantes da Nazaré

17 dez, 00:13
9
03:02

Espetáculos, gastronomia e muitos sonhos. Este mercado de Natal promete atrair milhares de visitantes no norte do país

Ontem às 23:35
10

"Este indivíduo hediondo nunca deveria ter tido permissão para entrar no nosso país". Trump suspende programa de vistos usado por Cláudio Valente

Hoje às 06:25
11
00:55

Para terminar, uma boa notícia: Um jogo de despedida dos relvados que fica marcado pelo amor entre pai e filho

Ontem às 23:35
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Português matou dois estudantes da Universidade Brown e físico do MIT Nuno Loureiro

Hoje às 06:00
01:36

Condutora assume culpa em acidente que deixou criança paraplégica

Ontem às 22:30
00:55

Mais do que futebol: último jogo de Montillo transformou-se numa lição de inclusão

Ontem às 23:35
02:12

Ladrão de joias do Vasco da Gama suspeito de matar companheiro de cela na PJ

Ontem às 14:56

Assalto à mão armada em ourivesaria de Corroios rende milhares de euros

Há 3h e 41min

"Este indivíduo hediondo nunca deveria ter tido permissão para entrar no nosso país". Trump suspende programa de vistos usado por português suspeito da morte de Nuno Loureiro

Hoje às 06:25
01:15

Dois dias sem sinais: vizinhos chamam 112 e idosa aparece morta

Ontem às 20:31
02:07

São estes os pontos negros das estradas portuguesas

Ontem às 20:33
02:39

Pastelaria cheia de clientes fica parcialmente destruída após explosão

Ontem às 16:18

Governo dá mais um dia de tolerância de ponto do que o habitual

Ontem às 12:08
02:40

"Dizia nas aulas que o podiam chamar de paizinho". Perfil de Paulo Abreu dos Santos mostra vida dupla

Ontem às 15:54
03:18

Shot de azeite com limão: a nova moda das redes sociais que pode fazer mal à saúde

17 dez, 19:55