Mulher desaparecida encontrada morta no rio Tejo

Português matou dois estudantes da Universidade Brown e físico do MIT Nuno Loureiro

Assalto à mão armada em ourivesaria de Corroios rende milhares de euros

Como a investigação chegou a Cláudio Valente e o ligou ao tiroteio na universidade e ao assassínio de Nuno Loureiro

O corpo de uma mulher, com cerca de 60 anos, foi encontrado a boiar no rio Tejo na manhã desta sexta-feira, junto à Torre Vasco da Gama, em Lisboa.

A TVI e CNN Portugal sabem que o alerta foi dado por volta das 09:00, tendo sido de imediato acionados os meios de socorro. Pelas 11:20, as autoridades confirmaram que a vítima se encontrava desaparecida, situação que tinha sido participada esta quinta-feira à Polícia de Segurança Pública (PSP).

A recolha do corpo e o respetivo expediente ficaram a cargo da Polícia Marítima, que está a conduzir os procedimentos legais necessários.

Até ao momento, não são conhecidas as circunstâncias em que ocorreu a morte.

O caso será agora comunicado às autoridades judiciais para efeitos de investigação.