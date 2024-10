Morte na Cova da Moura: investigação aponta para excesso de legítima defesa

A investigação da Polícia Judiciária à morte a tiro de Odair Moniz, 43 anos, na sequência de uma perseguição no bairro da Cova da Moura, Amadora, na madrugada de segunda-feira, aponta até ao momento para um excesso de legítima defesa por parte do jovem polícia que alvejou a vítima, apurou a CNN Portugal. Mesmo sendo verdade que o suspeito empunhou uma faca, que foi depois encontrada pela PSP junto ao local do crime, a avaliação preliminar aponta para um uso desproporcional e injustificado de força, com recurso a meios letais.



