Dois jovens detidos por tentativa de homicídio num confronto entre gangues em Sintra

Dois jovens, de 19 e 22 anos, foram detidos por suspeita de tentativa de homicídio em contexto de rivalidade entre gangues e na sequência de confrontos no concelho de Sintra, informou a Polícia Judiciária (PJ) nesta quarta-feira.

Segundo a PJ, os factos ocorreram no passado dia 10 de março, no largo adjacente à estação de comboios da CP de Queluz-Belas, concelho de Sintra, no distrito de Lisboa, “área de influência de um desses gangues”.

Na altura, foram disparados vários tiros que visavam um elemento de um outro grupo rival, mas que atingiram dois transeuntes, uma mulher de 19 anos e um homem com 21, “criando-lhes perigo para a vida”, indicou a PJ num comunicado.

Os dois jovens, de nacionalidade estrangeira, foram detidos fora do flagrante delito e fortemente indiciados pela prática de dois crimes de homicídio na forma tentada, com utilização de arma de fogo.

Os detidos foram presentes a interrogatório no Tribunal da Comarca de Lisboa Oeste-Sintra, tendo sido decretada prisão preventiva ao mais velho e apresentações diárias ao mais novo.