Jovem de 19 anos detido por sequestro e roubo agravado

Um jovem de 19 anos foi detido em Valongo por ser coautor da "prática de quatro crimes de sequestro agravado e quatro crimes de roubo agravado ocorridos na cidade de Matosinhos, no passado mês de junho", informa a Polícia Judiciária (PJ).



O detido, em coautoria com outro arguido que está em prisão preventiva, "terá abordado quatro adolescentes, aos quais, com a utilização de uma arma branca", roubou objetos de valor e dinheiro.

As vítimas foram ainda obrigadas a circular com os agressores no veículo de uma delas durante "cerca de seis horas".

O suspeito tentou ocultar o seu paradeiro, mas as autoridades acabaram por localizá-lo e detê-lo em Valongo.

O detido, que tem "antecedentes criminais por crimes da mesma natureza", vai ser presente a tribunal para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.