Mulher raptada, quando saía do trabalho, foi roubada e violada no Porto

A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, um homem, de 41 anos, suspeito de ter roubado e violado uma mulher no Porto, informou esta quarta-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o suspeito está “fortemente indiciado” pela prática dos crimes de rapto, violação e roubo agravado, ocorridos na cidade do Porto e Gondomar, no dia 10 de outubro.

De acordo com os investigadores, o detido abordou a vítima, na zona da Boavista, no Porto, quando esta saía do seu emprego, e se preparava para entrar no seu carro, obrigando-a, mediante ameaça com uma arma de fogo, a conduzir até uma ATM, onde foram feitos levantamentos em numerário.

Em seguida, adianta a PJ, o suspeito deslocou-se a um bairro, na cidade do Porto, onde adquiriu produto estupefaciente, conduzindo depois a viatura para a zona de Gondomar onde terá obrigado a vítima a ter relações sexuais.

“A ofendida ficou privada da sua liberdade ambulatória, durante um período de cerca de duas horas, foi coagida à realização de práticas sexuais e ficou desapossada dos bens que possuía”, refere a mesma nota.

As diligências realizadas contaram com a colaboração do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Oliveira de Azeméis.

A PJ refere ainda que o detido, com antecedentes criminais por crimes contra a propriedade, encontrava-se em liberdade condicional, desde maio passado.