Suspeito de abusar da enteada fica em prisão preventiva nos Açores. Denúncia foi feita pela mãe da vítima

Um homem, de 36 anos, ficou em prisão preventiva nos Açores, por suspeita de crimes de abuso sexual, de forma reiterada, contra a enteada, menor de idade, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, "os atos sexuais de relevo começaram quando a vítima tinha 10 anos e prolongaram-se até aos 14, tendo sido consumados na residência onde coabitavam com o restante agregado familiar".

A PJ revela, em comunicado de imprensa, que os alegados abusos foram denunciados pela mãe da criança e ocorreram numa ilha do triângulo (Pico, Faial e São Jorge) do grupo Central do arquipélago dos Açores.

Sobre o suspeito recaem "fortes indícios da prática de crimes de abuso sexual de crianças e de abuso sexual de menores dependentes, cometidos – reiteradamente - contra a enteada", explica.

A PJ adianta, também, que o detido foi sujeito a interrogatório judicial e ficou com a medida de coação de prisão preventiva.