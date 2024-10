Polícias fardados forçam mulheres à prostituição

Dois agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) atualmente colocados na Polícia Municipal de Lisboa foram detidos na última madrugada num esquema de tráfico de seres humanos com vista à exploração sexual, apurou a CNN Portugal, numa operação da própria Divisão de Investigação Criminal da PSP em articulação com o Ministério Público no DIAP de Lisboa.

