A PSP deteve três jovens e identificou um menor por suspeitas de terem roubado vários estudantes na cidade de Aveiro sob ameaça de arma branca.

Em comunicado, a PSP esclareceu que deteve fora de flagrante delito três jovens, com idades entre os 16 e 20 anos, e identificou um menor de 15 anos, por estarem “fortemente” indiciados da prática de dois crimes de roubo, com recurso a arma branca, praticados na quarta-feira, tendo ainda sido apreendidas duas facas.

“Segundo informações que circulavam na comunidade estudantil do centro da cidade de Aveiro e de que esta Polícia teve conhecimento, o grupo de jovens estaria a praticar roubos no centro da cidade, sendo os alvos os estudantes, aquando das suas deslocações de e para o intervalo de almoço”, refere a mesma nota.

De acordo com a Polícia, os detidos, agindo em comunhão de esforços, “coagiam as vítimas a que fizessem a entrega do dinheiro que tinham consigo, chegando a revistá-las, sob a ameaça de arma branca, quando as mesmas se recusavam a colaborar”.

Com a detenção dos visados, a PSP considera que se encontra reposta a normalidade e tranquilidade no seio da comunidade estudantil da cidade de Aveiro que, por momentos, “sentiu receio em circular pelos locais onde os mesmos se dedicavam à prática deste tipo de ilícitos”.

Os detidos serão presentes esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação e o menor foi entregue à sua progenitora.