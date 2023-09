Polícia que foi beijado durante manifestação em Barcelona há seis anos acusa agora mulher de beijo não consensual

Um polícia apresentou queixa contra uma manifestante, alegando que esta lhe deu um beijo não consentido, durante uma manifestação ocorrida em Barcelona, em 2017. Para o agente, o que aconteceu foi um crime contra a liberdade sexual.

Segundo o El Mundo, um documento entregue no tribunal de Barcelona aponta que uma desconhecida, com cerca de 60 anos, beijou o agente da polícia de Intervenção de forma "inesperada, repentina e não consensual".

O polícia diz que os acontecimentos ocorreram num momento tenso e que a mulher procurava, "além do clima libidinoso", desencadear "uma situação de violência generalizada".

O queixoso é um dos polícias cuja atuação, para impedir o referendo sobre a independência da Catalunha de 1 de outubro de 2017, está a ser investigada.

Um vídeo da Al Jazeera com imagens do momento do beijo foi apresentado como prova do incidente. Aí pode observar-se que uma mulher agarra um agente pelo pescoço e o beija.

O polícia pede que a mulher seja identificada e que lhe seja imposta uma medida cautelar.

A apresentação da queixa coincide com o caso Rubiales. A polémica estalou depois do ex-presidente da Federação Espanhola de futebol, Luis Rubiales, ter beijado Jenni Hermoso, após a final do Mundial.