Quatro polícias suspeitos de tortura em duas esquadras de Lisboa ficam em prisão preventiva - TVI

Quatro polícias suspeitos de tortura em duas esquadras de Lisboa ficam em prisão preventiva

  • Há 2h e 34min
Tortura na esquadra do Rato: tribunal acredita que crimes tiveram motivações racistas

Há 24 elementos da PSP envolvidos no processo de alegadas torturas e violações

Quatro polícias suspeitos de torturarem pessoas na esquadra do Rato e do Bairro Alto, em Lisboa, ficam em prisão preventiva - podem passar posteriormente a prisão domiciliária com pulseira. Outros dois polícias são suspensos de funções.

O Ministério Público (MP) tinha pedido a medida de coação mais grave, a prisão preventiva, para quatro dos agentes envolvidos no processo dos 14 polícias detidos no âmbito do caso de tortura e violações na esquadra da PSP do Rato, em Lisboa. O Ministério Público pediu também prisão domiciliária para três dos arguidos e suspensão de funções para os restantes.

No total, foram detidos 15 polícias e um civil, segurança de um espaço noturno, tendo sido um dos polícias libertado logo depois da detenção, que aconteceu na terça-feira, e o civil libertado na quinta-feira, após o tribunal de instrução ter aceitado o pedido de habeas corpus por detenção ilegal.

Dos 15 polícias detidos, 14 são suspeitos de 19 crimes de tortura, além de outros que incluem ofensas à integridade física, abuso de poder e falsificação de documento em nove casos apontados pelo Ministério Público, de acordo com fonte próxima do processo.

Um dos polícias não terá participado nas agressões, sendo suspeito dos crimes de tortura, abuso de poder e ofensas à integridade física por omissão, uma vez que terá assistido às agressões, e outro polícia é suspeito dos crimes de ofensas à integridade física, falsificação de documento, furto e violação de correspondência.

Com a detenção de 15 polícias - 13 agentes e dois chefes -, aumenta para 24 o número de elementos da Polícia de Segurança Pública envolvidos no processo de alegadas torturas e violações nas esquadras do Largo do Rato e do Bairro Alto, numa investigação denunciada pela PSP.

Na semana passada, o Ministério Público e a PSP realizaram 30 buscas, domiciliárias e em esquadras, tendo sido detidos 15 polícias e um civil, num inquérito que investiga a eventual prática de crimes como “tortura grave, violação, abuso de poder, ofensas à integridade física qualificadas”, segundo um comunicado sobre um inquérito tutelado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, relativo a factos ocorridos nas esquadras do Rato e do Bairro Alto.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

O avião ia a aterrar, 277 pessoas a bordo: incendiou-se - mas toda a gente está em segurança

Hoje às 08:09
1

Condutor português morreu carbonizado em despiste em Zamora, Espanha

Ontem às 20:27
2

OMS recomenda 42 dias de quarentena para hantavírus mas decisão é de cada país

Ontem às 21:56
3

Sismo em Oliveira de Azeméis - o que se sabe

Hoje às 08:15
4

Há novidades sobre o preço do gasóleo e da gasolina - veja aqui os novos valores

Hoje às 08:47
5
28:54

“Donald Trump arrisca-se a que o Irão seja o Vietname dele”. Global com Paulo Portas na íntegra

Ontem às 22:31
6
06:10

O corpo começa a atacar-se a si próprio: estes são os sinais de uma doença que afeta sobretudo mulheres

Ontem às 11:49
7

"A pessoa acorda a sentir-se cansada" é um dos sintomas desta doença que se manifesta geralmente a "partir dos 25/30 anos": o que é preciso saber

Há 3h e 27min
8
02:13

Este cancro da pele é o que mais mata e "envia metastases para qualquer órgão"

Há 2h e 53min
9
01:54

Polígrafo. Há um adesivo milagroso para emagrecer no Hospital de Santa Maria?

8 mai, 21:31
10

Estado de saúde de francesa com hantavírus "está a piorar", PM francês convoca reunião; americano também testa positivo; OMS recomenda quarentenas de 42 dias

Hoje às 08:30
11

Norte-americano retirado do cruzeiro MV Hondius testa positivo ao hantavírus

Hoje às 05:50
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Em nome da sua saúde, olhe para a sua pele - Andreia Filipe Leite fez isso, salvou-lhe a vida

Há 41 min

Portugal vai de 7ºC a 22ºC, inclui aguaceiros e trovoada

Há 2h e 22min

Euribor sobe em todos os prazos e atinge novo máximo a três meses

Há 1h e 2min

Atenção aos 'manipuladores de pessoas' : os novos burlões usam 'urgência, escassez, falsos testemunhos, simpatia, interesse comum, intimidação ou o fator autoridade'

Há 1h e 27min

Espiões detêm um sueco e um turco que estavam a ajudar a Rússia com "produtos avançados de engenharia"

Há 20 min

O avião ia a aterrar, 277 pessoas a bordo: incendiou-se - mas toda a gente está em segurança

Hoje às 08:09

Quatro polícias suspeitos de tortura em duas esquadras de Lisboa ficam em prisão preventiva

Há 2h e 34min

Estado de saúde de francesa com hantavírus "está a piorar", PM francês convoca reunião; americano também testa positivo; OMS recomenda quarentenas de 42 dias

Hoje às 08:30

Sismo em Oliveira de Azeméis - o que se sabe

Hoje às 08:15

Escândalo do Rato. Agentes foram avisados na PSP de que eram vigiados e que seriam alvo de buscas 

Há 3h e 27min

"Não", o Reino Unido "não é ingovernável". E quer aproximar-se da UE (dez anos após o choque)

Há 1h e 37min

Há novidades sobre o preço do gasóleo e da gasolina - veja aqui os novos valores

Hoje às 08:47