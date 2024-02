Onde vivem os líderes partidários? Só um não tem casa própria. Só três estão fora de Lisboa

Pedro Nuno Santos: Telheiras, Lisboa

O secretário-geral do PS vive no bairro de Telheiras, que pertence à freguesia do Lumiar, em Lisboa. É casa própria: Pedro Nuno Santos vive com a família num T4 desde 2019.

Telheiras é um bairro com boa fama na capital, repleto de serviços e zonas verdes – um aspeto importante para uma das vizinhas de Pedro Nuno Santos que poderá descobrir mais à frente.

Para efeitos de referência, o metro quadrado para venda na freguesia do Lumiar estava, em janeiro de 2024, nos 4.275 euros, segundo o portal Idealista – abaixo da média do concelho de Lisboa, de 5.516 euros.

Além do T4 em Telheiras, Pedro Nuno Santos é dono de uma propriedade em Montemor-o-Novo, que deu muito que falar nas últimas semanas: porque pagou 506 mil euros e paga 143 euros de IMI. O político reagiu de imediato, explicando que se limita a pagar o valor que está determinado pelas Finanças. O Fisco avaliou-o em 47.870 euros.

(José Sena Goulão/Lusa)

Luís Montenegro: Espinho, Aveiro

Questionado sobre o património imobiliário de Luís Montenegro, o PSD não respondeu atempadamente à CNN Portugal. O líder social-democrata tem a sua morada eleitoral em Espinho. E é aí que está também outra casa que muito tem dado que falar.

A Procuradoria-Geral da República tem em curso um inquérito aos benefícios fiscais que Luís Montenegro terá recebido com a construção da casa em Espinho. A investigação pretende saber como decorreu o processo de licenciamento da obra e o processo de construção.

Como escreveu a CNN, em causa está um imóvel com 829,6 metros quadrados, que recebeu alvará de utilização em 2021, quando o preço médio de venda de imóveis no concelho estava nos dois mil euros por metro quadrado. Contudo, com base na estimativa entregue em 2016 à Câmara de Espinho no processo de licenciamento, estava implícito um preço por metro quadrado de 500 euros.

Segundo o que foi publicado na imprensa, a casa de Montenegro tem seis pisos, cinco quartos, oito casas de banho, um jardim vertical e elevador. A moradia fica a 100 metros da praia.

O presidente do PSD omitiu o valor patrimonial efetivo do imóvel nas declarações de rendimentos entregues entre 2015 e 2022. Montenegro já afirmou que casa em Espinho está dentro da lei e mostrou-se disponível para entregar toda a documentação.

Segundo o Idealista, o metro quadrado para venda em Espinho estava nos 2.638 euros por metro quadrado em janeiro.

(António Pedro Santos/Lusa)

André Ventura: Parque das Nações, Lisboa

Numa das zonas mais nobres da capital vive André Ventura. O presidente do Chega está registado para o voto na freguesia do Parque das Nações. Tem “casa própria” mas “não é proprietário de nenhum imóvel”, confirma o partido.

Isto porque André Ventura vive, há 10 anos, num T1 que é “propriedade da mulher”.

Na freguesia do Parque das Nações, o metro quadrado estava em janeiro nos 6.246 euros - logo, acima da média do concelho.

(Estela Silva/Lusa)

Rui Rocha: Nogueiró e Tenões, Braga

O presidente da Iniciativa Liberal é um dos três líderes partidários que tem a sua base familiar fora da capital. A sua morada para efeitos de voto está na União de Freguesias de Nogueiró e Tenões, em Braga.

À CNN Portugal, o partido confirma que vive “no concelho de Braga, em casa própria, há 24 anos”, sendo esta a sua “morada de família”. Não refere mais imóveis.

Para referência, o metro quadrado no concelho de Braga estava nos 1.776 euros. Não há dados concretos sobre a freguesia no portal Idealista.

(Luís Forra/Lusa)

Mariana Mortágua: Arroios, Lisboa

O Bloco de Esquerda também confirma que "Mariana Mortágua vive em Lisboa, em casa própria, que foi adquirida com recurso a crédito bancário". E que "não detém outros imóveis".

Apesar de o partido não indicar o bairro concreto na capital, Mortágua está recenseada na freguesia de Arroios.

Em Arroios, o valor do metro quadrado para venda em janeiro estava nos 5.331 euros.

(Manuel de Almeida/Lusa)

Paulo Raimundo: Alhos Vedros, Moita

Também o PCP faz questão de vincar que Paulo Raimundo vive numa casa que, “em rigor, é do banco, a quem paga a prestação mensal”. O secretário-geral comunista vive há dois anos em Alhos Vedros, concelho da Moita, distrito de Setúbal. Trata-se de um T4, que é morada de família. “Não detém quaisquer outros imóveis”, refere o gabinete de imprensa.

É outro dos líderes partidários que não vive na capital. Contudo, estando na margem sul do Tejo, consegue alcançá-la com grande facilidade.

Em Alhos Vedros, o metro quadrado estava nos 1.551 euros para venda em janeiro, segundo o portal Idealista.

(António Pedro Santos/Lusa)

Inês de Sousa Real: Telheiras, Lisboa

Há pouco leu que Pedro Nuno Santos tinha uma vizinha da política em Telheiras. Essa vizinha é a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, que vive num T2 no mesmo bairro – já sabe que o metro quadrado na freguesia está nos 4.275 euros.

“Numa zona verde, perto de jardins, parque, ciclovias e locais com acesso facilitado com animais de companhia”, destaca o PAN. Ao contrário de Pedro Nuno Santos, que ali se instalou em 2019, Inês de Sousa Real conhece o bairro há muito: foi ali que os pais se instalaram e que ela decidiu também seguir a sua vida.

Além deste imóvel, como é público, tem uma casa de férias em Vila Nova de Santo André, concelho de Santiago do Cacém.

(António Pedro Santos/Lusa)

Rui Tavares: Graça, Lisboa

O Livre realça que o seu porta-voz, Rui Tavares, sempre viveu “na mesma colina” de Lisboa. Foi no bairro da Graça, em 1998, que comprou um T3 “que ainda está a pagar ao banco”. Além deste imóvel, “não possui mais nenhum”.

Contudo, o historiador pode ser visto com mais frequência pelo território de Mariana Mortágua: é que, neste momento, vive com a companheira e os filhos na casa dela, também num T3, na freguesia de Arroios”. “Não é coproprietário”, esclarece o partido.

O bairro da Graça pertence, atualmente, à freguesia de São Vicente, onde o preço do metro quadrado para venda estava nos 5.173 euros, segundo os dados do Idealista.