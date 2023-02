O Governo britânico foi alvo de uma remodelação. Esta terça-feira, o primeiro-ministro, Rishi Sunak, anunciou a reestruturação de alguns ministérios e a mudança do líder do Partido Conservador. As alterações visam assegurar a construção de um futuro melhor para os jovens britânicos, justifica o governante.

Doravante, após a reestruturação, o Governo britânico contará com quatro novos ministérios nas áreas da energia, ciência e tecnologia, comércio e economia e cultura e desporto:

The government needs to reflect the priorities of the British people and be designed to deliver for them.



These changes will focus teams on the issues that will build a better future for our children & grandchildren. https://t.co/UzcGRgOCBJ