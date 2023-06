“Os espiões russos caem um por um”: Polónia anuncia a detenção de um atleta

“Os espiões russos caem um por um.” E desta vez foi um jogador de hóquei no gelo da liga nacional da Polónia, cuja identidade não foi revelada, a ser identificado pelas autoridades locais. O procurador-geral do país, Zbigniew Ziobro, anunciou a detenção de um atleta profissional cujos serviços, diz, iam bem para lá do desempenho desportivo.

De acordo com Zbigniew Ziobro, cujas declarações iniciam este texto, o jogador foi detido por suspeitas de estar envolvido em atividades de espionagem ao serviço da Rússia.

É o 14.º caso de um espião russo apanhado em serviço na Polónia desde que a guerra começou, sendo que as autoridades polacas já confirmaram que o homem “realizou missões na Polónia para os serviços de informação” - atividades que incluíram missões de reconhecimento de infraestruturas em diversas províncias, de acordo com a justiça polaca.

Rosyjscy szpiedzy wpadają jeden po drugim! Kolejny sukces śledczych @PK_GOV_PL i ABW. Schwytano szpiega, który działał pod płaszczykiem sportowca. Rosjanin był zawodnikiem 1-ligowego klubu. To już 14 zatrzymany członek rozpracowanej przez nas siatki szpiegowskiej. Dziękuję… — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) June 30, 2023

“Um espião que atuava sob disfarce de atleta foi apanhado. O detido é um cidadão russo e um profissional de um clube da primeira liga de hóquei”, informou a procuradoria.

O suspeito estava na Polónia desde outubro de 2021, tendo sido constantemente remunerado ao longo destes anos pelas suas atividades.

“As provas recolhidas na investigação confirmam o comprometimento e a participação na implementação de tarefas que lhe foram dadas”, acrescentou a procuradoria-geral.

O homem já foi acusado de participação em crime organizado e de ações de espionagem contra os interesses da Polónia, atos que lhe podem valer até 10 anos na prisão.

Para já, o espião fica em prisão preventiva, com a justiça polaca a admitir que o perigo de fuga justifica a decisão.

Os meios de comunicação da Polónia avançam que este homem pode pertencer a um grupo de espiões russos que tinham como missão vigiar as rotas ferroviárias na Polónia, enquanto também estaria a partilhar informação contra a NATO e a preparar atos de sabotagem a pedido dos serviços secretos da Rússia.

A Agência Interna de Segurança da Polónia continua as suas investigações sobre este caso, admitindo que mais detenções podem ocorrer no futuro.