Pelo menos três pessoas morreram, no sábado, na Polónia devido a uma tempestade de neve e de vento, a afetar também a Eslováquia e a República Checa, disseram as autoridades polacas.

As vítimas mortais foram registadas em Gdanks, Cisiec, perto da fronteira sul do país com a Eslováquia, e em Wiazownica, perto de Jaroslaw (leste), em três incidentes separados causados pelo mau tempo.

Na Eslováquia, ventos e nevões fortes fustigam o norte do país, levando as autoridades a declarar situação de emergência em vários municípios.

Várias estâncias de esqui fecharam devido ao mau tempo e de acordo com o canal de notícias eslovaco TA3 foi registado um furacão na região de Chopek.

Na República Checa, a queda de árvores causou uma interrupção no fornecimento de eletricidade em milhares de residências, indicou a agência de notícias checa CTK.

Perto da cidade de Jablonné nad Orlicí, na fronteira com a Polónia, os serviços de emergência socorreram várias pessoas que ficaram presas em veículos, acrescentou.