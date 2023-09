Polónia vai deixar de fornecer armas à Ucrânia à medida que se agrava o litígio sobre a importação de cereais

A Polónia disse na quarta-feira que vai deixar de fornecer armas à Ucrânia, no meio de uma disputa crescente entre os dois países sobre a proibição temporária da importação de cereais ucranianos.

"Já não transferimos armas para a Ucrânia porque agora estamos a armar a Polónia", afirmou o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, nas redes sociais.

A Polónia é, desde há muito, um dos principais apoiantes da Ucrânia, desde a invasão do país vizinho por Moscovo, juntamente com vários países do antigo bloco de Leste que receiam ser os próximos a serem atingidos se a guerra expansionista do Presidente russo Vladimir Putin for bem sucedida.

Agora, Kiev e Varsóvia estão em desacordo.

O embargo aos cereais ucranianos foi inicialmente posto em prática no início deste ano por vários países da União Europeia, para proteger a subsistência dos agricultores locais, preocupados com a possibilidade de serem prejudicados pelos baixos preços dos cereais ucranianos.

Na semana passada, a UE anunciou planos para suspender a proibição. Mas três nações - Polónia, Hungria e Eslováquia - disseram que tencionavam desafiar a mudança e manter as restrições em vigor.

Esta decisão suscitou protestos por parte da Ucrânia, que esta semana intentou uma ação judicial contra os três países por causa da questão.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também se manifestou contra a proibição na quarta-feira, quando se dirigiu à Assembleia Geral da ONU, dizendo que "é alarmante ver como alguns na Europa, alguns dos nossos amigos na Europa, jogam com a solidariedade num teatro político - fazendo um thriller a partir do grão".

Zelensky acrescentou que as nações envolvidas "podem parecer desempenhar o seu próprio papel, mas na realidade estão a ajudar a preparar o palco para um ator de Moscovo".

Os comentários de Zelensky suscitaram a condenação imediata da Polónia, tendo o Ministério dos Negócios Estrangeiros convocado o embaixador ucraniano em Varsóvia para transmitir o seu "forte protesto".

O ministro polaco dos Negócios Estrangeiros, Pawel Jablonski, disse ao embaixador ucraniano que a afirmação de Zelensky era "falsa", especialmente porque a Polónia tinha "apoiado a Ucrânia desde os primeiros dias da guerra".

O ministro acrescentou que "pressionar a Polónia em fóruns multilaterais ou enviar queixas para tribunais internacionais não são métodos apropriados para resolver disputas entre os dois países", de acordo com um comunicado do ministério.

Numa entrevista televisiva, Morawiecki, o primeiro-ministro, disse que não se arriscaria a desestabilizar o mercado polaco aceitando as importações de cereais ucranianos, mas não impediria a passagem pela Polónia, segundo a agência noticiosa nacional polaca PAP.

"É claro que vamos manter o trânsito de mercadorias ucranianas. A Polónia não tem de suportar quaisquer custos por causa disso. Pelo contrário, poder-se-ia dizer que ganhamos com isso", afirmou Morawiecki

Morawiecki também acusou os oligarcas ucranianos de terem "empurrado os cereais para o mercado polaco" sem se preocuparem com os agricultores locais, e disse que a Polónia vai agora concentrar-se em fornecer "as armas mais modernas" para os seus próprios fins.

"Se nos queremos defender, temos de ter algo com que nos defendermos", afirmou Morawiecki.

Varsóvia assumiu a liderança entre os aliados da NATO no fornecimento de armas pesadas a Kiev. Na primavera, a Polónia tornou-se o primeiro país da NATO a enviar caças para a Ucrânia - meses antes dos Estados Unidos, que só no mês passado concordaram em aprovar a transferência de caças F-16, na expetativa de que as forças ucranianas concluíssem o treino.

A Polónia também já enviou mais de 200 tanques de tipo soviético para a Ucrânia. A maior parte do equipamento militar ocidental e outros fornecimentos chegam à Ucrânia através da Polónia e o país acolhe 1,6 milhões de refugiados ucranianos, de acordo com as Nações Unidas.

De acordo com o registo do Instituto Kiel sobre o montante das doações dos países à Ucrânia, a Polónia prometeu 4,27 mil milhões de euros (cerca de 4,54 mil milhões de dólares), uma combinação de ajuda militar, financeira e humanitária.

O presidente polaco Andrzej Duda também apelou a uma maior unidade e ação na quarta-feira, numa reunião do Conselho de Segurança da ONU, do qual a Rússia é membro permanente.

"Se não agirmos hoje de forma solidária, para defender os valores fundamentais do direito internacional, amanhã poderá ser demasiado tarde", afirmou, acrescentando que a "mudança estratégica" que ocorreu após a invasão russa da Ucrânia não é temporária.

"Estamos a viver numa nova era de incerteza", afirmou Duda.