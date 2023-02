Cor-de-rosa ou azul? Os "chás de revelação" são uma tendência que se espalhou um pouco por todo o mundo, mas que continua a ter maior destaque no país onde surgiu: os Estados Unidos. Popularizada como gender reveal, o evento consiste em reunir amigos e família para conhecer o sexo do bebé de uma forma original. Corta-se um bolo, lançam-se balões, ativa-se uma tocha de fumo, e associa-se a cor resultante - rosa ou azul - ao sexo do bebé.

Com a crescente popularização deste tipo de cerimónia, os tradicionais balões começam a parecer pouco criativos e procuram-se ideias cada vez mais inusitadas. É o que terá acontecido esta semana em Nova Iorque, como denuncia no Twitter o centro de reabilitação e educação de vida selvagem Wild Bird Fund.

Pigeons come in many different colors, but pink isn't one of them. This king pigeon was deliberately dyed and released. As a domestic bird unable to find food in the wild, fly well or escape predators, this poor kid had it bad enough before being dyed.



📷: Phyllis Tseng pic.twitter.com/SnhdIOJsHU