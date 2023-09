PJ detém seis homens e uma mulher por tentativa de homicídio em Ponta Delgada

O principal suspeito do homicídio de Maddie vai mesmo ser julgado na Alemanha por crimes sexuais cometidos no Algarve

A Polícia Judiciária (PJ) deteve seis homens e uma mulher por “fortes indícios” de uma tentativa de homicídio na via pública em Ponta Delgada, num contexto de tráfico de drogas, tendo um dos suspeitos ficado em prisão preventiva, foi esta quinta-feira revelado.

De acordo com o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da Polícia Judiciária (PJ), o crime aconteceu no dia 02 de setembro na maior cidade açoriana, na ilha de São Miguel, alegadamente por "retaliação a um conflito anterior, decorrente do tráfico e consumo de estupefacientes".

A mulher, de 53 anos, terá atraído a vítima, um homem de 54, para um local onde já estariam os seis detidos, com idades entre os 23 e os 52 anos.

"Com recurso a objetos de natureza cortoperfurante e contundente, surpreenderam a vítima, produzindo-lhe vários ferimentos na cabeça e tronco, alguns deles potencialmente letais", descreve a PJ, em comunicado de imprensa, acrescentando que a morte só não ocorreu devido ao rápido socorro e encaminhamento.

Na operação para a detenção dos sete suspeitos foram executadas seis buscas domiciliárias, resultando "na recolha e apreensão de relevantes elementos de prova, bem como de droga sintética". para uma unidade hospitalar.

Os detidos foram presentes às autoridades judiciárias e foram aplicadas, como medidas de coação, "a prisão preventiva a um deles, bem como a proibição de contactos ou aproximação à vítima e apresentações diárias no órgão de polícia criminal do local de residência a dois outros”.

Os restantes quatro suspeitos ficaram sujeitos a medidas não privativas de liberdade, informa ainda a PJ.

Os seis homens e a mulher são suspeitos da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada.