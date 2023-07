Homem de 78 anos em estado grave após despiste de trator em Ponte de Lima

Um homem de 78 anos ficou hoje em estado grave após o despiste com trator agrícola em Calheiros, concelho de Ponte de Lima, disse o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho.

À Lusa, fonte do comando indicou que a vítima foi transportada para o Hospital de Braga.

O acidente ocorreu “fora de estrada enquanto a vítima trabalhava no campo”, acrescentou a mesma fonte.

O alerta foi dado às 11:22.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima com 10 operacionais, auxiliados por duas viaturas, bem como duas ambulâncias do INEM e a GNR.