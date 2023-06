Jovem de 18 anos morre após despiste de mota em Ponte de Lima

Um jovem de 18 anos morreu este domingo após despistar-se de moto em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, disseram à Lusa o Comando Sub-Regional do Alto Minho e os bombeiros locais.

Segundo as fontes, foram tentadas, sem sucesso, manobras de reanimação e o óbito foi declarado no local.

O despiste aconteceu às 14:35 na Estrada Nacional 307, na freguesia de Serdedelo, em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo.

No local do acidente, que teve como único envolvido a vítima mortal, estiveram os Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima e a GNR.